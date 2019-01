Colau: «Si calgués, faria un debat electoral a la presó»

🔴 DIRECTE | ADA COLAU (@AdaColau): “Ara comença un judici que no es produirà en unes condicions justes ni amb unes acusacions fundades”



👉 https://t.co/dZz08VFw4D pic.twitter.com/XRLoubvsEL — El suplement (@elsuplement) 12 de gener de 2019

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha assegurat aquest dissabte que estaria disposada a fer un debat electoral a la presó de Lledoners, "si calgués, el faria", ha manifestat aquest dissabte als micròfons de El Suplement de Catalunya Ràdio . Sempre i quan, això sí, es confirmi la candidatura de l'exconseller Joaquim Forn a l'alcaldia de la capital catalana en els comicis del maig.Precisament, Colau ha visitat aquest divendres els presos polítics al centre penitenciari i ha explicat que, fins i tot, "amb molta cordialitat, vam fer broma sobre el tema" amb en Forn. D'altra banda, ha determinat que cal aprovar els comptes de Pedro Sánchez per evitar que hi hagi un govern de dretes. "Que no es votin els pressupostos no evitarà que es judicialitzi la política i pot precipitar que hi hagi un govern de dretes, que seria molt perjudicial per Catalunya", ha alertat.Per tot plegat, Colau ha afirmat que "l'alternativa" a Pedro Sánchez "és molt pitjor", per aquesta raó ha apostat per fer allò que "sigui millor per Barcelona i per Catalunya" que, segons ella, és "negociar els pressupostos".Creu que "ara comença un judici que no es produirà en unes condicions justes ni amb unes acusacions fundades". Davant d'això, ha explicat que l'Ajuntament de Barcelona podrà fer "d'altaveu per denunciar la situació de vulneració de drets" que estan vivint els líders independentistes empresonats a "Europa i a les instàncies europees". Amb tot, segons ella, és massa aviat per pronunciar-se sobre què farà el consistori si la sentència és condemnatòria.

