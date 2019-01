Tres morts i mig centenar de ferits en una explosió per una fuita de gas al centre de París

Els bombers treballant al lloc on s'ha produït l'explosió Foto: Reuters

Una forta explosió aquest dissabte al matí en un forn de pa d'una zona turística del centre de París ha deixat almenys tres persones mortes, dues d'elles bombers, i gairebé una quarantena de ferits. Aquestes són les darreres dades que ha actualitzat el ministeri de l'Interior francès al migdia, hores després de la deflagració. Per la seva banda, el ministeri d'Afers Exteriors espanyol ha informat que una de les víctimes és ciutadana espanyola i que, entre els ferits, també hi ha un espanyol.Més de 200 bombers s’han desplaçat fins al lloc de l’incident per evacuar els edificis més propers i apagar l’incendi provocat per l’explosió, que es creu que ha estat provocada per una fuita de gas. Almenys una dotzena de persones es troba en "urgència absoluta", tal com han detallat les autoritats franceses.L’explosió ha tingut lloc a la cantonada entre el carrer de Trévise i el de Sainte-Cécile, al 9è districte de la capital francesa. I ha deixat diversos danys materials, tant al carrer com a l'edifici. Les autoritats han demanat als ciutadans evitar la zona mentre els bombers evacuen els edificis més propers. L'incident ha tingut lloc enmig d'estrictes mesures de seguretat per les protestes dels Armilles grogues previstes per la tarda.

