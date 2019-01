Els Xiquets de Tarragona representaran el món casteller a Copenhaguen a l'abril

Els Xiquets de Tarragona actuaran a Copenhaguen aquest mes d'abril, després d'haver estat la colla elegida per representar el món casteller en l'Aplec Internacional 2019 d'Adifolk que enguany se celebrarà a la capital danesa entre el 26 i el 28 d'abril. Serà el primer viatge a l'estranger de la colla tarragonina des del 2011, quan van visitar Irlanda del Nord.L'Aplec, un esdeveniment itinerant que any rere any s'encarrega de portar la cultura, el folklore i les tradicions catalanes arreu d'Europa i del món, en aquesta ocasió s'emmarcarà en el context del 48 Timer Festival de Norrebro, on la cultura catalana exercirà com a convidada i on els matalassers representaran el món casteller.Serà, a més, la segona vegada que els de la camisa ratllada participaran en un Aplec Internacional d'Adifolk: l'anterior i fins ara única havia estat el 1994, quan l'esdeveniment es va celebrar a Marsella. Aquest any hi tornen, coincidint amb el 25è aniversari d'aquella participació.A més dels Xiquets, també participarà en aquest Aplec 2019 en representació de la cultura catalana l'associació sardanista Tarragona Dansa, així com la Mulassa, el Lleó i el Bou tradicional de Valls.Un any sense localSegons informen els Xiquets, aquest viatge a l'estranger suposa "una eina de motivació doble", tant des del punt de vista tècnic com "sobretot" social. I és que justament a l'abril farà un any que la colla castellera va haver d'abandonar el seu local per problemes estructurals en l'edifici i des de llavors no disposen de seu social i van haver de traslladar els assajos al Pati del Pou de l'Ajuntament. Encara avui desconeixen fins quan hauran de conviure amb aquesta situació, lamenten.

