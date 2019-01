El prestigiós «The New Yorker», implacable sobre el franquisme encara latent a Espanya

El prestigiós diari The New Yorker @NewYorker. Va publicar a la seva edició d'ahir un demolidor article sobre pervivència del franquisme a Espanya. Hi han incorporat abundant material audiovisual. Us aconsello llegir-lo. Us deixo original i traducció. https://t.co/xyYjf2EDqR 🔽 — Xavier F. Domènech (@xavidomenech99) 11 de gener de 2019

La pervivència del franquisme a l'estat espanyol no és una qüestió menor. De fet, ha estat objecte d'article en mitjans internacionals en repetides ocasions. El darrer ha estat el The New Yorker. El prestigiós setmanari publica un extens reportatge, amb testimonis en primera persona i un ampli i impactant contingut audiovisual, sobre les "ferides obertes" que persisteixen en la societat espanyola i l'Estat dècades després del règim de Francisco Franco.En el text, signat per Stephania Taladrid i compartit, ja traduït al castellà, per l'usuari Xavier F. Domènech a Twitter amb un fil de piulades, elretrata que, encara avui, són molts els ciutadans d'Espanya que busquen els seus familiars morts durant la Guerra Civil i la dictadura franquista i que, per tant, segueixen "desenterrant crims del passat".

