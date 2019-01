VÍDEO Nova genialitat del «Polònia»... ara sobre PP, Cs i Vox

El Partit Popular s'ha entregat a Vox aquest cap de setmana per poder enderrocar Susana Díaz a Andalusia. Aquesta setmana s'ha confirmat la irrupció de l'extrema dreta en les institucions espanyoles. El PP governarà gràcies a l'acord amb Vox i també amb Ciutadans. Els moviments al sud de l'Estat han estat, sens dubte, tema informatiu cabdal en els darrers dies i, com no podia ser d'una altra manera, el Polònia de TV3 hi ha aportat la seva particular visió.Les versions musicals ja són un dels clàssics del programa de sàtira política de la televisió pública catalana, que es va emetre excepcionalment divendres aquesta setmana. El gag "Somos de centro" ha fet enriolar, i de valent, la xarxa. No són pocs els comentaris d'usuaris lloant la feina dels guionistes i actors del Polònia.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)