La Policia Local de Calafell mata un gos a trets

L'Ajuntament de Calafell informa que els integrants d'una patrulla de la Policia Local han estat atacats aquesta tarda per un gos de la raça rottweiler a la zona de Valldemar i que l'animal ha estat abatut a trets. Segons el consistori, els agents havien acudit al carrer Empúries, reclamats pel veïnat, per la presència de l'animal, provinent d'un dels habitatges d'aquesta via. Es tractava d'una situació que s'ha anat repetint des de fa temps.

L'animal, segons la versió policial, s'ha abraonat contra un dels policies i el seu company l'ha abatut amb la seva arma reglamentària, en un acte en defensa pròpia.La polèmica està servida. Calafell és el municipi amb més activitat animalista de la comarca i les primeres reaccions a les xarxes socials contra l'actuació policial no s'han fet esperar. L'ONG animalista Nova Eucària ja ha assegurat que s'ha obert una investigació per recollir testimonis oculars dels fets i valorar si presenten una denúncia al jutjat.

