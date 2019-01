Colau visita els presos i anuncia una declaració al ple de Barcelona en contra del judici de l'1-O

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, impulsarà una declaració institucional en contra del judici de l'1-O al ple de finals de mes. Així ho ha anunciat aquest divendres a la sortida de Lledoners, on ha visitat els presos polítics juntament amb el tinent d'alcaldia Jaume Asens. "A les portes del judici, ens volem pronunciarem formal i solemnement en contra d'un judici que no es produeix en condicions justes i que es basa en acusacions infundades i desproporcionades", ha argumentat.L'alcaldessa ha subratllat que és important recollir un sentiment majoritari de la ciutadania que rebutja una situació de presó "injusta" i ha denunciat la vulneració dels drets fonamentals que pateixen els presos polítics. "Tant els independentistes com els que no ho som, rebutgem aquesta situació de repressió al marge del debat sobre la qüestió territorial", ha argumentat.Colau i Asens també visitaran la setmana que ve Dolors Bassa i Carme Forcadell abans que siguin tots ells traslladats a Madrid per afrontar el judici. Sobre aquesta qüestió, Asens ha denunciat que és una "anomalia" que des del Tribunal Suprem hagin ja demanat el seu trasllat sense que ni tan sols estigui fixada la data del judici ni hagin acabat els tràmits dels escrits de la defensa, que expiren el 15 de gener. A més, ha assegurat que podrien ser portats a Madrid en AVE i no en furgons policials. "És una crueltat innecessària", ha puntualitzat.Tant Colau com Asens han afirmat que els presos polítics estan "forts i ferms", però també "indignats" per un judici que es produirà en unes condicions que "no són justes". Si finalment Quim Forn és candidat a l'alcaldia de Barcelona, Colau s'ha compromès a fer "esforços" perquè ho sigui "amb totes les garanties i pugui exercir els seus drets".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)