Casado defenestra el president de Madrid i aposta per candidats de perfil baix

Isabel Díaz Ayuso, candidata del PP a la Comunitat de Madrid Foto: Europa Press

El president del Partit Popular, Pablo Casado, ha designat a Isabel Díaz Ayuso com a candidata a la Comunitat de Madrid i a José Luis Martínez-Almeida per a l'Ajuntament de Madrid, segons ha informat el propi partit. Ayuso era la portaveu del PP a Madrid, càrrec que ocupava Casado abans d'assumir la presidència.Són els últims noms que quedaven pendents de desvetllar de cara a les pròximes eleccions municipals i autonòmiques. Seran presentats oficialment aquest diumenge a les 12 del migdia al Teatre Goya, un acte que comptarà amb la presència del mateix president dels populars.El president de la Comunitat de Madrid, Ángel Garrido, s'ha traslladat aquesta tarda a la seu de Gènova 13, on havia estat citat per comunicar-li la decisió presa per Casado. En les passades eleccions de 2015, el llavors president del partit Mariano Rajoy es va decantar per Cristina Cifuentes per a la Comunitat --era llavors president del Govern regional, Ignacio González-- i per Esperanza Aguirre per a l'Ajuntament de la capital, en mans d'Ana Botella.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)