La família de Rita Barberá, indignada per l'«ús electoralista» de la seva figura i els «elogis interessats»

La família de qui va ser alcaldessa de València pel PP, Rita Barberá, ha manifestat aquest divendres la seva "profunda indignació" pel "miserable ús electoralista" que el Partit Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) està fent de la figura de l'exresponsable municipal. Així, ha lamentat que aquesta formació posi "ara en valor una trajectòria política flagrantment ignorada durant els últims anys", a partir de la recerca de Barberà en el cas Taula , i ha ressaltat que el PP "la va abandonar, va maltractar i va expulsar de les seves files".Igualment, els familiars retreuen que es tregui "a passejar el cadàver" de la política i ha criticat que la presidenta del PPCV i candidata d'aquesta formació a la Generalitat valenciana, Isabel Bonig, i a la diputada autonòmica i candidata del PP a l'Ajuntament de València, María José Català, donessin suport al fet de retirar-li a Barberà l'acta de senadora després de la seva investigació en el cas Taula.La família de Rita Barberá, morta el novembre de 2016 , han emès aquest divendres un comunicat després que ahir Bonig i Català al·ludissin a la "bona herència" que els populars de la capital valenciana tenen de l'exprimera edil, a la qual van definir com "la millor alcaldessa" que ha tingut aquesta ciutat i la resta d'Espanya."Nosaltres no partim de zero. El PP de la ciutat de València no parteix de zero, parteix d'una herència, d'una bona herència que és la de Rita Barberá, de la millor alcaldessa que ha tingut aquest país", va assenyalar Maria José Català, i alhora ha indicat que partint d'aquesta "bona herència que no té ningú més" es construirà el seu projecte per a la capital valenciana.La família de l'exalcaldessa afirma en el seu escrit que "el llegat de Rita Barberà és patrimoni, únic i exclusiu de tots els valencians que li van atorgar l'honor de dirigir-los durant 24 anys, i no de cap partit". "En cap cas ho pot ser del Partit Popular que la va abandonar, maltractar i expulsar de les seves files", subratlla en aquest sentit, alhora que recorda que "Rita Barberà va acabar els seus dies integrada al grup mixt del Senat d'Espanya, molt lluny del Partit Popular per decisió d'aquesta formació política".La família de l'exalcaldessa ha considerat "elogis interessats i vergonyosos" els dirigits a ella aquest dijous "per la responsable del PPCV i l'aspirant a l'alcaldia de la capital" i ha mostrat la seva "absolut rebuig" a aquests."Les dues van donar suport amb els seus vots a les Corts Valencianes a una proposta perquè Rita Barberár fos desposseïda de la seva acta de senadora", han subratllat els familiars de l'exprimera edil. Amb tot, els familiars sostenen que "és de justícia que el PPCV s'oblidi de passejar el cadàver de Rita Barberà amb objectius tan espuris" i "posant fi a tan lamentable situació".

