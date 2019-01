El PEN American Center manifesta que la llibertat d'expressió «està amenaçada» a Catalunya

Gràcies per denunciar que la repressió no és una manera de trobar solucions i per seguir amb la incansable tasca dels PEN de defensar la llibertat d’expressió. https://t.co/5Lqt2dxEJt — Alfred Bosch🎗 (@AlfredBosch) 11 de gener de 2019

L'organització PEN American Center ha alertat que la llibertat d'expressió està "sota amenaça" a Catalunya i ha criticat la repressió contra els líders polítics independentistes, destacant els líders civils (Cuixart i Sànchez), l'atac contra Valtònyc i contra les llibertats. En un article publicat a la seva web , la prestigiosa organització sense ànim de lucre resumeix la situació del procés polític català en els últims mesos, destacant com l'Estat va reprimir el referèndum de l'1-O."El dret a dissentir i expressar i difondre les seves idees són components crítics de la lliure expressió i una pedra angular de la societat democràtica", assenyalen els autors de l'article, que també destaquen els càrrecs de rebel·lió que es vol imputar als presos polítics en el pròxim judici a l'1-O.El PEN Club International és una associació mundial d'escriptors, autors, periodistes, poetes, editors... en definitiva, gent dedicada a les lletres i a la literatura, que pretén preservar la llibertat d'expressió per tot el món, a més d'una cooperació entre totes aquestes persones esmentades. Certament, l'acrònim, en els seus orígens, significava "Poetas, Assagistes i Novel·listes".Els autors de l'article que posa en alerta la situació que s'està vivint a Catalunya és el PEN American Center, una de les més de 100 sucursals que té el Club per tot el món. En aquesta "ambaixada literària" americana hi ha més de set mil inscrits i en total, al Club, hi ha uns 250.000 membres.El conseller d'Afers Exteriors del Govern de Catalunya ha volgut agrair amb una piulada la difusió de la situació catalana, de la pèrdua de llibertats (com la d'expressió) o de la repressió de l'Estat.

