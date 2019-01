La Generalitat retira la custòdia del nadó de dos mesos ingressat de gravetat per pallisses

La Generalitat ha retirat la custòdia als pares del nen de dos mesos que ha estat ingressat a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de la Vall d'Hebron avui, després de rebre una pallissa del seu pare, que ha estat arrestat pels Mossos. Va ser l'hospital qui va activar el protocol per maltractament.El nadó es troba a la Unitat de Vigilància Intensiva (UCI) de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, i des d'almenys el dissabte passat, té signes de maltractaments anteriors, segons han informat a Europa Press fonts coneixedores del cas. A principis de setmana els metges van començar a sospitar que el nen havia patit maltractaments, i van interrogar els pares, que van negar els fets adduint que probablement el nen s'havia donat "alguns cops".Arran de les sospites l'equip mèdic va activar el Protocol de maltractament infantil de la Generalitat, i el pare va acabar confessant aquest dijous als facultatius haver maltractat el petit, un nen de dos mesos, que actualment es troba estable a la UCI de la Unitat de Neonatología de l'hospital català.El nadó té un hematoma al cap, un braç fracturat i també "cinc costelles trencades amb call", la qual cosa indica signes de maltractaments anteriors, han explicat les mateixes fonts.En l'activació del protocol els responsables sanitaris van avisar la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de la Generalitat i als Mossos d'Esquadra en aplicació del Protocol català de maltractament infantil, que va ser endurit arran del conegut com a "cas Alba".La policia tracta el cas com un delicte de violència física i de lesions i s'ha obert una investigació per esclarir els fets. L'agressor té 21 anys i va ser detingut aquest dijous a la tarda en un municipi del Maresme. Els Mossos l'acusen d'un delicte de violència física i psíquica habitual a la llar i un altre delicte de lesions. Ara per ara, es desconeix en quina situació es troba la mare, de 18 anys.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)