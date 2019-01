El Consolat espanyol a Àmsterdam comparteix un tuit que titlla Torra de feixista

​ La repiulada del Consolat espanyol a Àmsterdam

Cuando #Torra describe a los Catalanes que hablà en español como «bestias con forma humana», los califica de «nauseabundos» y los encuentra un « bache en su cadena de ADN », demuestra formar parte de la fraternidad de admiradores de Mussolini y Milosevic. https://t.co/WayBY7JHSL — Bernard-Henri Lévy (@BHL) 11 de enero de 2019

El perfil oficial del Consolat espanyol a Àmsterdam ha repiulat aquesta tarda de divendres un tuit del filòsof francès Bernard-Henri Lévy que deia: "Quan Torra descriu els catalans que parlen en castellà com bèsties en forma humana i els qualifica de vomitius i els troba un sot a la cadena d'ADN, demostra formar part de la fraternitat d'admiradors de Mussolini i Milosevic".Des del perfil oficial del Consolat s'ha mantingut posteriorment l'activitat a Twitter. L'any 2014 el consulat no va permetre fer la presentació del llibre Victus d'Albert Sánchez Piñol, que l'autor havia de fer a la seu holandesa de l'Institut Cervantes d'Utrecht. Segons l'editora holandesa de Piñol, l'acte s'hauria considerat "sensible".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)