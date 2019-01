​Sant Hilari Sacalm es reivindica com el «rebost de les Guilleries»

L'alcalde Joan Ramon Veciana, durant la roda de premsa de presentació de la nova marca de Sant Hilari Sacalm. Foto: Josep M. Montaner

Anna Bruguer, durant la roda de premsa de presentació de la nova marca de Sant Hilari Sacalm. Foto: Josep M. Montaner

El turisme a Sant Hilari Sacalm està estancat. Dels antics visitants que passaven els mesos d'estiu al municipi per gaudir de les seves aigües (el municipi és com "la vila de les 100 fonts"), actualment la gent va a passar-hi un sol dia. Per desllorigar aquesta situació l'Ajuntament ha presentat una nova marca turística reivindicant Sant Hilari com el "rebost de les Guilleries".Així ho explicava aquest divendres l'alcalde del municipi, Joan Ramon Veciana, remarcant que el poble "té molt potencial". Per tot això, s'ha posat en marxa el pla estratègic per tal de destacar els atributs i els valors del poble. Aquests es recullen en el "rebost" i van des de les tradicionals fonts d'aigua, fins al comerç, les rutes de senderisme i la gastronomia.En aquest sentit, la tècnica de Turisme, Anna Bruguera destacava que "la gastronomia i els productes -en tots els sentits- fins ara estaven abandonats". Amb la nova marca es vol potenciar tots aquests elements que té la capital de les Guilleries. L'alcalde afegia que la iniciativa ha de millorar la situació econòmica del municipi a curt, a mitjà i a llarg termini. "El projecte ha de tenir transcendència i redinamitzar l'economia de Sant Hilari", concloïa.La guilla segueix sent la protagonista de la nova imatge, però s'ha modernitzat. De fet, l'anunci del canvi ha generat expectació i suspicàcies entre els veïns. L'animal és de color vermell com les roques granítiques, tradicionals del municipi; té un traçat manual, i l'eslògan "LesGuilleriesKm0.cat" és de color verd per atraure, segons Bruguer, les persones amb consciència per el medi ambient, curosa amb la natura i tots els valors lligats a l'ecosostenibilitat.La posada en marxa d'aquesta nova marca també va acompanyada de la rehabilitació urbanística del municipi. Segons l'alcalde, aquesta afectaria els jardins de Can Rovira i l'entrada del municipi, des de la plaça de l'ajuntament al carrer Raventós, "la primera impressió del nucli urbà"."La presentació de la marca és un primer pas del desenvolupament del pla estratègic", deia l'alcalde. A partir d'aquí es desenvoluparan un seguit d'accions al voltant d'aquesta imatge. "És un projecte transversal que ha d'involucrar tots els agents turístics", remarcava Veciana. També es donarà a conèixer a l'Agència de Turisme i es faran campanyes en diferents àmbits i sectors.L'Ajuntament de Sant Hilari ha invertit uns 400.000 euros en la campanya, 180.000 dels quals es destinaran a les obres urbanístiques. Segons l'alcalde, es pot fer aquesta inversió gràcies a una part del superàvit.Aquesta nova marca ha sorgit d'un procés que ha tingut una durada d'un any. En una primera fase d'investigació, es van fer més de 25 entrevistes individuals, reunions, converses i passejades pel municipi amb representants del sector turístic, comercial, cultural, empresarial del poble i membres de l'ajuntament. I, finalment, amb els resultats obtinguts, s'han fet enquestes a més de 400 persones del Barcelonès, Maresme, Gironès i baix Empordà.La marca s'ha presentat aquest divendres davant dels mitjans de comunicació i autoritats de la zona i després s'ha degustat un menú elaborat especialment per la xef Ada Parellada amb productes de la zona. A la tarda es presenta al municipi.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)