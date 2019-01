«Mamarrachisme» il·lustrat o com Youtube ha democratitzat l’entreteniment

*Beef: Anomenem beef a una baralla, física, però sobretot verbal entre dues persones. La paraula se sol utilitzar en contextos de trap, hip-hop o rap. Normalment els o les protagonistes s'intercanvien retrets o insults a través de les xarxes socials o les seves pròpies cançons, on fan referència a l'altre implicat en qüestió o directament l'insulten.

, a més de ser un món desconegudíssim per la majoria de gent, és difícil de comprendre. Cada mes visiten aquesta plataforma online més de 1.900 milions de persones distribuïts en 90 països diferents. Mentre com a societat ens trobem immersos en el gran debat de si penjar vídeos pot ser considerat una professió, actualment un de cada quatre adolescents vol ser youtuber., perjudicis i falsedats, els critiquen a ells i als seus consumidors, determinant que són milionaris sense treballar...., en tot cas, una simple consumidora que té els seus youtubers de referència i que gaudeix mirant els seus vídeos. Segurament passi més temps mirant el contingut que creen aquestes persones que qualsevol canal de televisió. Miro Youtube mentre dino a la feina, mentre sopo a casa, abans d'anar a dormir i molts cops amb el telèfon mentre m'estic dutxant. Sé més o menys quant duren els vídeos i me'ls distribueixo en funció del que estic fent i del temps que sé que m'ocuparà.de com les noves generacions hem decidit apagar la televisió i distreure'ns amb una altra petita pantalla, entenent que l'entreteniment ha canviat i s'ha democratitzat.que vols en cada moment ha fet brotar un humor feminista i en femení, mentre en el mainstream de la comèdia dominen els homes. Gràcies a Youtube han trobat el seu espai dones com: Yellow Mellow, Andrea Compton, Percebes y Grelos, Herrejón o Ter., coneguda com a Oye Sherman, humorista, guionista i escriptora a qui trobem al Canal de Youtube d'En Minoria. En els vídeos de Es busca Oye Sherman, Maria Rovira i Ariel F. Verba ens presenten vídeos d'entre 5 i 10 minuts on l'humor intel·ligent de Rovira i la brillant realització de Verba et fan estar agraïda de compartir espai-temps amb aquests éssers de llum. Així de clar ho va veure Roger de Gràcia, que va "fitxar" a Rovira pel seu programa a Catalunya Ràdio on els tenim de dilluns a divendres de 16 a 19 h., la unió de la baixa i l'alta cultura i la dignificació de la primera, és un terme creat per Ter, una arquitecta de 27 anys, fan de Kim Kardashian i del món celebrity amb una gran capacitat de transmetre coneixement al mateix temps que ofereix entreteniment.i amb grans coneixements si ets incapaç de connectar amb la realitat que t'envolta? Ter té clar que poca i això fa del seu canal una barreja entre entreteniment i coneixement. Vaig arribar a aquesta youtuber a través d'un vídeo on explicava la Guerra de Troia a partir del beef* entre Kanye West i Taylor Swift i em vaig quedar absolutament fascinada quan va ser capaç de determinar la proporció àuria del segle XXI a través del cul de Kim Kardashian . Actualment, Ter té un total de 327.275 subscriptors al seu canal i va tenir una col·laboració al late night La Resistencia on no va acabar de quallar.a perdre la seva privacitat. Molts youtubers parlen de relacions tòxiques, d'aprendre a valorar-se, de la gordofòbia o del seu dia a dia com a persona LGTIB+ fent pedagogia de tot això amb la gent més jove (i també, més vulnerable). Dins d'aquesta gran plataforma, trobem grans activistes i molt bon contingut pedagògic., el masclisme i la lgtibfòbia han trobat també en aquesta xarxa social un espai on articular el seu discurs, i serien molts els canals que podríem enumerar, però per sort, cal destacar canals com el de BuzzFeed LOLA on, fins ara la periodista Beatriz Serrano, es dedicava a fer vídeos temàtics sobre cultura i feminisme principalment, així com a donar-nos claus i arguments per desmuntar al nostre estimat cunyat masclista. Aquest hipotètic cunyat pot implosionar si rebatem els seus arguments masclistes amb el vídeo de BuzzFeed LOLA i amb el fantàstic article que va fer Bernat Surroca el dia de Sant Esteve videojocs, tutorials i influencers de la moda i el maquillatge. Però al mateix temps, pots trobar persones que creen el contingut que vols i que encara no sabies que necessitaves. Així que obre la ment i gaudeix i apunta't a reivindicar el mamarrachisme il·lustrat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)