«La Sotana» aterra a la Casa Gràcia després del seu acomiadament de Betevé

LA SOTANA LIVE | Dilluns 14, a les 20:00, a Casa Gràcia.



Places limitadíssimes. Reserva la teva entrada GRATUÏTA aquí: https://t.co/9BZf4OxfWH pic.twitter.com/hgLSksBGsx — La Sotana (@LaSotana_) 11 de gener de 2019

La direcció de betevé ha decidit prescindir de La Sotana. Malgrat que es tracta d'un format d'humor irreverent, en el programa s'han fet referències ofensives que entren en contradicció amb la línia editorial i els valors de betevé com a mitjà de comunicació públic de la ciutat. pic.twitter.com/oxGFymotCH — betevé (@beteve) 9 de gener de 2019

Si esto no es sembrar el odio, ⁦@AdaColau⁩, que baje Dios y lo vea. O la Pachamama, si prefieres. pic.twitter.com/WVK2jZNY7U — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) 10 de enero de 2019

Los aficionados del @RCDEspanyol no nos drogamos ni robamos ni somos unos desestructurados sociales como dicen estos “graciosos”. Lamentable y patético. — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 10 de enero de 2019

Tal com se'ns demana des del club, rectifiquem i procedirem a retirar-la de les nostres xarxes socials, igual que ja ho ha fet Betevé del seu web i el seu canal de Youtube. 2/2 — La Sotana (@LaSotana_) 20 de desembre de 2018

La Sotana ja té nova (temporal) llar radiofònica. Després de posar punt i final a la seva etapa a Betevé, el programa d'humor aterrarà aquest dilluns a Casa Gràcia després d'aixecar molta polseguera durant tota la setmana. L'emissió del pròxim 14 de gener comptarà amb públic, amb entrades gratuïtes.El mitjà públic de Barcelona va anunciar aquest dimecres que prescindia de La Sotana amb un missatge difós a través de les xarxes socials. La cadena argumentava que en el programa de ràdio s'han fet "referències ofensives" que xoquen frontalment amb la seva línia editorial.La decisió de Betevé, que s'hauria fet extensiva als membres del programa per telèfon, arribava hores després de proferir diversos comentaris sobre el pilot català Isidre Esteve i la seva minusvalidesa -l'esportista lleidatà va patir una greu lesió el 2007 que el va obligar a anar, des de llavors, en cadira de rodes- que han aixecat polseguera a la xarxa.Aquests acudits han estat la gota que ha fet vessar el vas i han precipitat una decisió fulminant que s'hauria pres directament des del despatx de la cúpula directiva de Barcelona Televisió, encapçalada per Sergi Vicente. De fet, el mateix director de Betevé s'ha mostrat contundent aquesta tarda en declaracions a Tot Barcelona : "fer broma d'un col·lectiu minoritari i minoritzat és incompatible amb els valors d'una emissora pública".La crítica contra el programa i els seus comentaris ha arribat fins a diverses personalitats polítiques, fins el límit que a través d'una piulada, s'ha sabut que Ciutadans demanarà explicacions "al responsable del govern municipal" sobre els comentaris del programa contra el RCD Espanyol, en la comissió de presidència, drets de ciutadania i participació.Altres personalitats també han professat el seu malestar pel programa, tot i ja haver estat acomiadats de Betevé.No és la primera vegada que La Sotana està a l'ull de l'huracà en la seva etapa al mitjà públic de la capital catalana. Setmanes enrere es va viralitzar una cançó que feia befa i insultava l'actual president del Barça, Josep Maria Bartomeu. El programa va eliminar el vídeo de les xarxes socials poc després i va demanar disculpes públicament a petició expressa del club català.Abans d'aterrar a Betevé, La Sotana s'havia emès per Ona Sants i la Cadena Ser. La marxa de l'emissora del Grupo Prisa també va ser tempestuosa, arrossegant diverses polèmiques amb el director de Mundo Deportivo, Santi Nolla, com a ase dels cops.

