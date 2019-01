Els treballadors de La Xarxa decideixen fer vaga per «blindar» el seu futur laboral

Els treballadors de La Xarxa faran vaga per exigir canvis en la gestió de l'ens i per "blindar" el seu futur laboral. Així ho ha anunciat el Comitè d'Empresa aquest divendres al migdia, dies després de denunciar coaccions per part de la cúpula directiva i demanar la dimissió de Francesc Pena, conseller delegat.Aquesta mateixa setmana, des de l'assemblea de treballadors i el Consell Professional ja es va advertir amb les mesures de "pressió pertinents", que s'han traduït en la vaga. Amb aquest gest, l'equip es planta per demostrar el xoc total amb la direcció de l'ens. "Hem perdut totalment la confiança i no volem tolerar el menyspreu professional, laboral i personal", assenyalen.El Comitè apunta com a detonant el cas d'una treballadora que no va acceptar un canvi de funcions i a la qual, segons la versió dels treballadors, se la va forçar a rescindir el seu contracte. "S'emparen en l'article 41 i no han respectat ni el període de negociació que estableix".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)