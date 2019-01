«Hem millorat la localització de les ambulàncies perquè arribin on les necessiten»

En una entrevista a NacióDigital, un dels tres estudiants, Pau Maza explica el projecte que estan desenvolupant i que té per objectiu millorar l'efectivitat dels primers auxilis i guanyar temps en el trasllat del pacient a un hospital.

A l'hora de demanar atenció domiciliaria, l'usuari facilita la direcció on s'ha de dirigir l'ambulància. En alguns casos, però, s'ha detectat que les adreces generen errors tant als navegadors dels vehicles com a GoogleMaps.En concret, segons l'empresa IDEALMEDIC S.L, els errors es produeixen en el 30% de les adreces facilitades pels usuaris. Ara, tres estudiants de 21 anys de Telecomunicacions Terrassa han creat un nou sistema que permet detectar els errors i dirigir correctament les ambulàncies al seu destí. La iniciativa, dels alumnes de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual (UPC-ESEIAAT) pau Maza, Alex Bru i Manel Salvador, es posarà en pràctica els pròxims mesos.- Els meus companys i jo vam decidir presentar-nos al concurs Hackathon Hack&Health que va organitzar fa uns dies l'Ajuntament de Terrassa i on havíem d'escollir entre un dels tres reptes que es proposaven.- El que havia d'aportar solucions per millorar el temps d'arribada de les ambulàncies al lloc on les necessiten. El repte el va proposar l'empresa d'assistència mèdica a domicili IDEALMEDIC S.L. i la nostra proposta va ser la guanyadora.- - Hem millorat la localització de les ambulàncies. El sistema consisteix en un software que primer neteja la informació que el navegador no necessita. Això permet que la informació arribi més correcta a GoogleMaps. Després, hem programat uns filtres a través de coordenades i codis postals que verifiquen instantàniament els paràmetres de l'adreça.- Estalviar temps, perquè el navegador serà molt més eficaç i, per tant, millorarà les assistències als domicilis, es podran optimitzar visites i els serveis mèdics tindran més temps per assistir els pacients.- Actualment estem desenvolupant el sistema i tot seguit començarem amb la fase de prova per corregir errors. Podríem tenir el sistema a punt durant el mes de febrer, però després dependrà de l'empresa implementar-lo.- La nostra perspectiva de futur és dedicar-nos en temes relacionats amb la tecnologia aplicada a la salut. Creiem que la tecnologia aplicada a la salut pot millorar i optimitzar aspectes com les visites als metges, les rehabilitacions, consultes a distància, etc.

