Cristina Puig: «Al 'FAQS' no farem un magazín de faràndula com el 'Sálvame'»

Cristina Puig durant la seva etapa al programa «gent de paraula» de TVE. Foto: Twitter - @Cris_Puig

Cristina Puig ha estat un dels noms de la setmana. Ella i Laura Rosel. Les dues periodistes han compartit titulars. Puig substituirà Rosel , a partir d'aquest dissabte, al capdavant del Preguntes Freqüents de TV3. El fulminant acomiadament de qui havia agafat el relleu de Ricard Ustrell -i havia mantingut, amb èxit, el lideratge absolut del projecte- s'ha convertit en un serial que ha donat lloc a especulacions. Ara és el torn de Cristina Puig (Barcelona, 1975), que torna a la pública per agafar el timó del projecte insígnia de la cadena.La nova presentadora parla asobre com entoma el repte, matisa què suposarà pel FAQS l'anunciada aposta per "l'entreteniment" i explica cap on vol que camini un programa que, per bona part de la classe política, és "incòmode".- Això passa a totes les feines, però com que la nostra és pública, doncs sempre hem de donar explicacions de tot. Amb mi es posa en contacte El Terrat i, sent conscients que el programa i el format funciona molt bé, després d'un any amb la Laura, m'anuncien que han pres la decisió de fer un canvi. En aquest punt, buscant donar-li un altre to al projecte, em pregunten si m'agradaria presentar-lo. Evidentment que em va suposar una sorpresa, però no vaig dubtar en dir-los que sí. M'encanta la política i l'actualitat i m'hi vaig llançar de cap.- Durant les festes de Nadal. Des de la productora se'm diu que, evidentment, la decisió ja ha estat parlada abans que m'arribi a mi.- El que ha passat amb la Laura jo ho he viscut a TVE. D'un dia per l'altra em van dir "fes les maletes" i l'endemà ja hi havia una persona fent el que jo feia. Això passa sovint, però als mitjans de comunicació estem exposats. Entenc el rebombori. El FAQS té una audiència molt fidel, que deixa de fer coses els dissabtes al vespre per seure davant la tele. La presentadora anterior funcionava molt bé. És lògic que el públic es pregunti "per quina santa raó es canvia?". Jo això no ho sé. No és la meva decisió i no vull ni he d'entrar-hi. Té sentit que la gent pugui sentir-se molesta i reclamin una explicació.- No podem passar per alt que hi ha un món paral·lel que, sovint, creiem que és el real i no ho és. La immensa majoria de gent no té Twitter. M'he trobat amb molta gent que ha llegit la notícia a la premsa i que no tenia ni idea dels milers de comentaris que s'han fet a les xarxes socials. Entre ells, hi compto la meva mare. Això em reconforta. Una de les millors coses que he fet aquests dies és silenciar les notificacions perquè no alterin les hores prèvies a estrenar un programa de les dimensions del Preguntes Freqüents.- De la mateixa manera. L'equip continua sent el mateix. És un equip fantàstic que té el programa per la mà. Per ells, el que ha passat és només el canvi de la presentadora. Evidentment, amb el dol que això pugui suposar. Pel que fa a mi, intentaré tirar de l'experiència i els anys, que ja en són uns quants. És un format nou per a mi, però espero que la mili havent trepitjat altres platós m'ajudi.- Crec que no s'ha explicat correctament què vol dir entreteniment. No ens posarem a fer un magazín farandulero com el Sálvame. En cap cas. Això no passarà. El FAQS continuarà sent el FAQS que tots coneixeu. Cada presentador que hi ha, imprimeix la seva marca personal, el seu estil i manera de fer. El Ricard no era igual que la Laura. I jo tampoc ho sóc. No farem un programa d'entreteniment, tot i que també es pot fer actualitat així. Els programes diaris de TV3 a la tarda són exactament això. En les darreres hores s'ha donat una connotació negativa al concepte entreteniment que no es mereix.- Per a tota aquella gent espantada perquè creu que sortirem a fer una revista musical, que no pateixi. No és el cas.- No ho faré com la Laura ni com el Ricard. Ho faré com ho sé fer jo. Intentar fer alguna cosa diferent és molt difícil. No concebo fer la meva feina intentant ser una altra persona. Hi haurà el meu toc personal, però ja ho anirem veient.- Doncs que hi ha informes que demostren que TV3 és la televisió més plural i això no agrada. Criticar TV3 és el més fàcil en una situació de conflicte polític i judicial com l'actual. Criticar Catalunya i TV3 s'ha demostrat que dona vots a partits que viuen d'això. És una televisió plural, la primera en qualitat. Hi ha partits que consideren que és un perill que una plataforma permeti als ciutadans expressar-se lliurement, siguin del color que siguin.- Vox és un partit amb representació parlamentària. Per tant, ha entrat a les institucions. No parlar-ne és, pot ser, tapar una realitat. El que cal fer és batallar-ho amb eines polítiques i propostes socials que mobilitzin el votant per impedir que partits d'aquesta mena ens facin anar enrere i facin saltar pels aires quaranta anys de drets adquirits.- Informació ho és tot.- Sí. I en parlarem com cal. Però també hi ha molts altres temes que hem de tocar.- I tant. El procés judicial que s'està fent és un tema cabdal. Tot i això, els telenotícies de TV3 són un exemple diari que s'està donant veu a moltes altres notícies de caràcter social, laboral, de violència de gènere malauradament, etcètera. El començament del judici és un aspecte informatiu de primer ordre, però cada dia hi ha moltes altres notícies que també són prioritàries. S'ha més que demostrat que el FAQS és un programa en què no només es parla de política.- Evidentment. Els polítics han de saber que no estem al seu servei, sinó que som aquí per qüestionar-los i fer-los totes aquelles preguntes que els ciutadans els farien si se'ls trobessin de cara. Crec que la nostra obligació és traslladar totes aquestes preguntes freqüents que es fa la societat als nostres representants polítics, els agradin o no. El FAQS és un altaveu per traslladar tota la incomoditat que li pugui suposar a un polític la feina que fa.

