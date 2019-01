Puigdemont i el PDECat aborden tots els grans debats pendents a Waterloo

Un cop es posin en marxa els òrgans de govern de la Crida, el PDEcat farà una proposta als associats per votar l'encaix amb el nou moviment

Puigdemont es reuneix la setmana vinent amb el grup parlamentari de Junts per Catalunya en la recta final cap al judici al Suprem

La direcció del PDECat es va reunir el 12 d'octubre de l'any passat fora de Barcelona. La trobada, segons van indicar en aquell moment els portaveus del partit, va ser "profitosa". Una de les conclusions va ser que hi hauria d'haver una reunió amb Carles Puigdemont per abordar tots els grans debats pendents. S'havia de celebrar a principis de novembre , però finalment es farà aquest dilluns a Waterloo, dos mesos després del previst. Damunt la taula hi haurà les tres grans -i polèmiques- carpetes obertes entre el PDECat i el president a l'exili: l'encaix amb la Crida, els pressupostos de l'Estat i les eleccions municipals. "Serà complex", resumeix un alt dirigent aLa formació hereva de CDC viu immersa en un debat permanent sobre l'estratègia política i, a partir d'aquí, existeixen ramificacions vinculades les unes amb les altres. Totes tres són urgents. Abans que acabi el mes de febrer, el PDECat ha d'haver decidit quina relació té amb la Crida -promoguda per Puigdemont i que funcionarà com un partit -, quina decisió adopta a Madrid en relació a la tramitació dels pressupostos de Pedro Sánchez, i quina llista presenta a Barcelona. Totes aquestes qüestions generen debat intern, i existeixen sectors amb opinions diferenciades sobre què fer.L'encaix amb la Crida es començarà a definir després del 26 de gener, dia en què se celebra el congrés fundacional del nou moviment de Puigdemont, Jordi Sànchez i Quim Torra. El dia a dia el porta una comissió tècnica, des de la qual insisteixen que no poden prendre decisions de gran abast fins que no estiguin constituïts els òrgans de govern. La direcció de la Crida es votarà el mateix dia 26 -Sànchez en serà el president orgànic i Puigdemont, el president impulsor- i a partir d'aquí es posarà a treballar.El PDECat, en les reunions de la comissió negociadora entre els dos projectes que se celebren cada setmana a Lledoners, aposta per una federació o una coalició de partits que li permeti no desaparèixer. Hi ha opinions diverses, en tot cas: el sector liderat per Míriam Nogueras -que ha viatjat a Waterloo acompanyada de membres de l'executiva sense Bonvehí al llarg dels últims mesos- insisteix que la integració ha de ser absoluta i que cal convergir amb l'aposta de Puigdemont. No pensen el mateix dirigents com Ferran Bel, secretari d'organització, i altres membres de llarga trajectòria. Fins i tot, els més pessimistes parlen de "fractura" i de possible "escissió" Aquest debat es reprodueix, amb els mateixos actors, en el cas dels pressupostos generals de l'Estat. Dilluns passat, en un encès debat a l'executiva , es va constatar que hi ha dirigents partidaris de tramitar-los -fins i tot d'aprovar-los, arribat el cas-, però n'hi ha d'altres que segueixen apostant pel "no a tot" envers Sánchez. Nogueras lidera aquest bàndol, mentre que Bel -secretari d'organització i també diputat a Madrid- és la veu dels qui defensen permetre el debat dels comptes. Puigdemont és molt dur en públic contra els pressupostos del PSOE i la seva opinió serà decisiva.També ho serà en el cas de la confecció de la llista de les municipals a Barcelona, a les quals la Crida i el PDECat ja han consensuat la figura de Quim Forn com a candidat . Elsa Artadi està acabant de decidir si fa el pas com a número dos -de facto, cap de cartell tenint en compte que Forn haurà de fer precampanya i campanya a cavall del Tribunal Suprem i de la presó-, i per ara sembla inclinada a sortir del Govern i creuar la Plaça Sant Jaume. A Presidència la substituiria Damià Calvet , ara a Territori i Sostenibilitat.Artadi ja va abordar la possibilitat de fer el salt cap a Barcelona en una reunió amb Puigdemont dimecres de la setmana passada, durant la qual també es va parlar dels pressupostos generals de l'Estat. Dilluns vinent, el president a l'exili rebrà la visita del grup parlamentari de Junts per Catalunya (JxCat) . Els mateixos diputats aniran aquesta setmana a Lledoners per tractar amb els presos la imminència del judici al Suprem.

