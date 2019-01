Collboni, un alcaldable que sobreviu a les enquestes

El partit va fer una enquesta interna durant el mes de desembre demanant la valoració de diversos noms, inclòs Iceta, de cara la campanya municipal a Barcelona

L'acte que els socialistes catalans faran aquest dissabte amb Pedro Sánchez per onejar les virtuts dels pressupostos generals de l'Estat serà també el tret de sortida de la campanya de Jaume Collboni com a alcaldable del PSC a Barcelona . Una posada de llarg que posa fi a mesos de moviments interns i especulacions sobre si els de Miquel Iceta acabarien finalment canviant el cap de cartell a la capital catalana. Els socialistes són conscients que ho tenen molt difícil en uns comicis fins ara més marcats pels noms dels caps de llista que pels projectes -cap sondeig els situa amb possibilitats de guanyar-, però confien en l'efecte Sánchez per arrencar un vol que els porti almenys a tornar a entrar al govern municipal.Collboni va ser escollit candidat l'abril de l'any passat en unes primàries plàcides sense rival que poc van tenir a veure amb les del 2015, quan fins a cinc candidats van protagonitzar una polèmica pugna per ser cap de cartell. Des de la seva reelecció per encapçalar la candidatura, la cúpula d'Iceta ha tancat files al seu entorn malgrat els dubtes en alguns entorns del partit. "Farem pinya amb ell", va anunciar dimarts el líder del PSC per apuntalar l'alcaldable El debat sobre la idoneïtat del candidat es va obrir en un sector del partit a Barcelona a partir de la confirmació de Manuel Valls i Ernest Maragall com a candidats. No es qüestionava tant el perfil de Collboni, sinó el fet que els socialistes no generin grans expectatives. "No transmetem el missatge que anem a guanyar, no sortim a les travesses", argumentaven els partidaris d'obrir el meló del canvi de candidat. Un altre dels arguments que posaven sobre la taula és que, davant d'un panorama municipal que perceben com a polaritzat, el vot útil perjudica Collboni.Els impulsors d'aquest debat intern van arribar a sondejar altres possibles caps de llista, alguns d'ells provinents d'altres formacions, algun altre amb ressò mediàtic o acadèmic d'alt prestigi. Però ni cap alternativa va fructificar ni tampoc ningú del partit va gosar fer una proposta de forma pública. De fet, l'entorn de Collboni sempre ha treballat amb la hipòtesi que ell seria el candidat perquè ha comptat sempre amb el suport de Miquel Iceta. "Al gener començarà la nostra campanya", deien a mitjans de desembre, mes durant el qual el partit va fer una enquesta interna demanant la valoració de diversos noms.El nom que va obtenir més puntuació va ser el propi Iceta, motiu pel qual algun mitjà de comunicació va arribar a apuntar la possibilitat que ell fos candidat. En segon lloc quedava Collboni, per davant d'altres noms com els de Jordi Hereu, Meritxell Batet, Joan Clos i Josep Borrell. Aquest fet, sumat a unes enquestes que des de que Sánchez és a la Moncloa auguren un increment del suport al PSC -dels 4 regidors actuals passaria a 7 o 8- i a què no ha reeixit tampoc cap dels noms alternatius que s'havien posat sobre la taula, han consolidat Collboni com a cap de llista.A les eleccions del 2015 va obtenir el pitjor resultat dels socialistes a la ciutat que van governar durant 30 anys. Aleshores, però, ho van atribuir a la conjuntura política i a la pèrdua de musculatura del partit arran de l'escissió del sector sobiranista mesos abans.Així doncs, el líder del PSC de Barcelona serà, juntament amb Ada Colau, dels únics dirigents que repetiran el pròxim mes de maig. Els socialistes han declinat tota oferta de Valls a forjar una candidatura conjunta i assenyalen que l'exministre de França s'ha ancorat a una formació política, Ciutadans, que a més de no ser catalanista pacta amb Vox a Andalusia. També critiquen durament la gestió que està fent Colau, contra qui han endurit el seu discurs des de que els comuns van decidir trencar el pacte de govern pel suport del PSC a l'aplicació del 155. Després del darrer baròmetre municipal, en què la inseguretat es va situar com a primera preocupació a la ciutat, Collboni va afirmar que mai abans un govern municipal havia tingut tant de rebuig -el 42% dels enquestats no aprovaven la gestió municipal-.Veuen els socialistes ara la possibilitat de reeditar una aliança amb els comuns? "Nosaltres sempre volem governs de progrés", responen dirigents del partit. La força més votada serà, amb tota probabilitat, qui marqui la pauta dels pactes. Que els comuns i els republicans tenen voluntat d'explorar una col·laboració és àmpliament conegut. De la mateixa manera que Ernest Maragall també vol coordinar-se amb la resta de candidatures independentistes, però rebutja una aliança amb el PSC. La batalla està servida.

