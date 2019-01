Laura Rosel, sobre l'experiència al «FAQS»: «Ha estat excitant, estimulant i també dolorosa»

He presentat i codirigit FAQS durant 42 dissabtes. Ha estat l’aventura més excitant, estimulant, a estones delirant i també, dolorosa que he viscut fins ara. Una etapa frenètica que m’ha permès gaudir com mai d’aquesta professió que adoro. 1/3 — laura_rosel (@laura_rosel) 10 de gener de 2019

Entrevistar convidats de tots els colors, viatjar, descobrir històries apassionants i un repertori de personatges, compartir emocions amb gent a qui admiro, gaudir del talent dels mestres, aprendre, fer equip, endurir la pell. Sentir l’escalf impagable dels espectadors ❤️ 2/3 — laura_rosel (@laura_rosel) 10 de gener de 2019

Laura Rosel ha trencat el silenci. Quatre dies després que s'anunciés el seu acomiadament fulminant com a presentadora del Preguntes Freqüents de TV3, ha escrit un fil de tres piulades en què ha definit la seva etapa al capdavant del projecte com "l'aventura més excitant, estimulant, a estones delirant i, també dolorosa, que he viscut fins ara".La periodista catalana, que serà substituïda per Cristina Puig, ha assegurat que els 42 dissabtes que ha estat al timó de la nau del programa, amb el qual ha trencat registres d'audiència, han conformat "una etapa frenètica que m'ha permès gaudir com mai d'aquesta professió que adoro".Rosel ha volgut agrair la confiança que TV3 va dipositar en ella en el seu moment, quan va arribar l'hora de substituir Ricard Ustrell i des de la CCMA es va tombar l'opció de Maiol Roger. En el mateix fil, en què no ha fet cap menció a la productora El Terrat, des d'on s'ha dissenyat i maniobrat el seu acomiadament, desitja sort a la seva substituta i "força i encerts" a la resta de membres de l'equip.Tot seguit, les tres piulades, completes, que ha fet Rosel aquest dijous al vespre.

