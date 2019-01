VÍDEO Toni Soler retrata amb humor el dilema del PP amb la ultradreta

Pactar amb Vox o no pactar-hi? Aquesta és el dilema del PP. A l'Està passant ho han retratat amb humor presentant un Toni Soler vestit de clàssic votant del PP amb un "àngel de la centralitat" i un "dimoni de la ultradreta".Soler pensa amb quin dels dos ha d'anar: la centralitat li demana que recorda l'esperit de la Transició, mentre que la ultradreta el fa pensar en l'esperit de Franco. La centralitat li recorda la necessitat de lluitar contra la violència masclista, mentre que la ultradreta li insisteix que també hi ha homes maltractats.El PP, indecís, no sap què fer, però el problema arriba quan l'"àngel de la centralitat del PP" pensa el mateix que el "dimoni de la ultradreta". Finalment, el PP se n'acaba anant amb els ultres.

