Betevé prescindeix de «La Sotana», un dels programes de més èxit de la cadena

un nou seguidor

Per marc_mr el 10 de gener de 2019 a les 20:29 0 0

Jo no coneixia a la Sotana pero els he escoltat per veure el que deien i la veritat es que fan força gracia. Es riuen de l'Espanyol com del Barça i d'ells mateixos, es evident que es tracta de humor. He vist que tenen els capitols penjats a internet i ara en sere un seguidor mes.