Netflix estrena l'any amb polèmica: una de les seves apostes, a l'ull de l'huracà

Netflix ha començat l'any amb polèmica. Una de les seves grans apostes, Roma, d'Alfonso Cuarón, és a l'ull de l'huracà i fins i tot el seu director hi ha pres part. La pel·lícula està rodada en l'espanyol de Mèxic, però la plataforma de continguts en streaming ofereix la possibilitat de substituir-la en castellà peninsular.Això ha indignat molts usuaris, i també Cuarón, que ho ha titllat de "ridícul". "A mi m'encanta veure, com a mexicà, el cine d'Almodóvar i no necessito subtítols en mexicà per entendre'l", ha dit el director. Però no ha acabat aquí. Cuarón ha afirmat també que troba "molt ofensiu" per al públic espanyol que hagin subtitulat la pel·lícula en "castellà espanyol". Amb tot, ha recordat que "el color i l'empatia funcionen sense subtítols".Roma ha estat un dels èxits al cinema l'any 2018 i ha guanyat diversos premis. Aen van fer aquesta crítica. Podeu veure el tràiler a continuació.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)