FOTO L’emotiu disseny de samarreta que homenatja Rosel després del polèmic acomiadament

Amb totes les tones de talent, tendresa, professionalitat i brillants audiències costa entendre el final. Menys entenc les formes que s’han escollit. Amb tu vam retirar una samarreta a l’estiu i avui em tatuo aquesta per sempre. Infinits èxits, jefa. #LoveLaura. pic.twitter.com/7gfFp4JCrf — Jordi Calvís 🎗 (@jordicalvis) 8 de gener de 2019

L'acomiadament de Laura Rosel com a presentadora del Preguentes Freqüents, líder d'audiència del Prime Time dels dissabtes, s'ha convertit en el serial televisiu de l'inici del 2019. Bona part dels seguidors del programa no han entès el canvi de qui havia agafat el relleu de Ricard Ustrell per Cristina Puig, que s'estrenarà aquest proper dissabte 12 de gener. La xarxa s'ha omplert de missatges de suport a Rosel. Un d'ells, el de l'il·lustrador Jordi Calvís, ha tingut especial èxit.Calvís ha fet un disseny especial de samarreta, emulant l'estil que tant ha caracteritzat el vestuari de la ja expresentadora del FAQS en la seva etapa al capdavant del projecte, per donar-li suport i agrair-li la feina feta. En la il·lustració s'hi pot llegir "Laura Forever" ("Laura per sempre", en català"). La piulada amb la imatge acumula centenars de comparticions i comentaris i ha corregut força a través de diverses xarxes socials.

