Els nostàlgics del toro intenten ressuscitar-lo a Catalunya

Condicions

Per Pepet Grill el 20 de gener de 2019 a les 19:41 0 0

No hi entenc massa de "corridas de toros", però sé que no s'ha de maltractar cap animal. Si es modifiqués el reglament i fós més equilibrat la relació "torero-toro", guanyaria amb emoció potser. Per exemple: L'escenari de la "corrida" estigués envoltada de una paret de 3 metres, sense "burladeros" i amb un únic accés on hi apareixerien l'animal i el torero. Evidentment un cop a dins es tancaria aquest accés fins que al acabar el guanyador pogués sortir. Tant per una part com per l'altre no haurien de disposar d'ajuda de tercers, en l'escenari seria només del torero i el toro en tota la funció. Casi casi com els romans amb els lleons potser, i encara tot i així crec que seria més art. Amb aquestes condicions bàsiques, encara seria interessant de veure'n alguna.