VÍDEO Impressionant rescat en helicòpter als Alps

En aquest inici de 2019 els Alps han estat l'escenari d'un impressionant rescat de muntanya en helicòpter després que un grup d'esquiadors alertés que un dels membres del grup havia patit una lesió al genoll i que no podia moure's del lloc on era, en un fort pendent del Coll d'Anterne.La gendarmeria francesa d'alta muntanya va enviar un helicòpter per procedir al rescat i malgrat el pronunciat terreny el pilot va aconseguir ubicar el vehicle arran de la muntanya, tocant fins i tot la neu i mantenint l'horitzontalitat i la distància suficient per continuar fent rodar les aspes.En declaracions a la cadena France Bleu, l'experimentat pilot (suma més de 5.000 hores de vol i sis anys de feina a la vall de Chamonix) es tracta d'una maniobra que "no té res d'extraordinària" i que la clau del moviment és fixar-se en l'angle del vol envers el terra per tenir èxit.En un segon vídeo gravat des de la neu es capta perfectament la segona maniobra de l'helicòpter quan torna per recollir el personal de suport i la persona lesionada:

