TV3 desmunta els tòpics catalans amb humor a «Trenquin tòpics»

Queco Novell ha remarcat l’esperit “d’entretenir amb mala llet” i sense ser “autocomplaents” amb els catalans.

TV3 estrena dimecres 9 de gener Trenquin tòpics, el primer programa de la televisió pública que “desmunta” els tòpics que pesen sobre els catalans (garreperia, pactisme, seny i rauxa, escatologia, etc.). L’espai els abordarà en 10 programes i en clau d’humor, conduït per Queco Novell. L’actor –i les intervencions impertinents de la seva "consciència"- fan un treball de camp en què provoquen situacions on es produeix el tòpic, o bé s’observa, acompanyat per convidats populars com Joan Pera, Llucia Ramis, Sílvia Soler, John Carlin, Liz Castro o Jair Domínguez.La vocació del programa és més humorística que divulgativa, ha apuntat el seu director, Pol Izquierdo, i busca “riure’s de veritat” dels catalans per anar “una mica mes enllà del que estem acostumats a TV3”."L’objectiu entretenir i riure, i fer una cosa una mica diferent d’allò a què estem acostumats a TV3. Riure’ns de nosaltres, però de veritat", ha resumit Pol Izquierdo sobre l’esperit de ‘Trenquin tòpics’. El programa constarà de deu capítols, cadascun dedicat a un tòpic sobre els catalans, entre els quals hi ha el caràcter rondinaire, pactista, escatològic, treballador, avorrit, estalviador o l’equilibri entre el seny i la rauxa.L’espai renuncia intencionadament a l’element divulgatiu “que tant agrada el públic de TV3”, ha afirmat Izquierdo, per abraçar l’humor i les ganes d’entretenir per sobre de tot. Queco Novell, com a presentador, aborda a cada programa un dels tòpics amb l’ajuda (o el destorb) de la seva pròpia consciència, una figura que encarna el mateix actor i que és l’agosarat i políticament incorrecte que “demana mambo”.Plegats recorren diversos escenaris i situacions, a manera de treball de camp, on apareix el tòpic o s’observa com a espectador. Des d’un concurs de seducció fins a una conversa sobre misèries escatològiques; la rauxa artística en un assaig de la Fura dels Baus; un passeig en Ferrari per saber quina relació hi ha entre diners i ostentació; i radiografies dels tòpics en converses amb convidats com Roger Mas, Laia Sanz, Valero Sanmartí, o fins i tot un capítol dedicat al Procés –convertit en tòpic- amb la participació d’Antonio Baños, Maiol Roger i Enric Vila.Queco Novell ha remarcat l’esperit “d’entretenir amb mala llet” i sense ser “autocomplaents” amb els catalans. “No volíem un altre programa sobre catalanets, hi ha una part de mala bava i d’autoparòdia dels catalans”, han convingut amb el director del programa, Pol Izquierdo.El mateix director de TV3, Vicent Sanchis, ha reconegut que el format tenia “una punta d’atreviment arriscat” pel fet de tractar la idiosincràsia dels catalans. “A ningú li agrada que parlin dels seus tòpics, i calia ser capaços de fer-ho bé i que ningú se sentís massa ferit”, ha valorat. “El programa s’ha fet amb molts recursos i molta intel·ligència”, ha celebrat al respecte Sanchis.La televisió no descarta que ‘Trenquin tòpics’ tingui una segona temporada, perquè “està ben plantejat” i se li augura una bona acceptació entre l’audiència. Mentre hi hagi tòpics, i segons els responsables del programa n’han quedat al tinter, el programa podria tenir vida més enllà d’aquests deu primers episodis.

