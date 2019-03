L'ex d'Unió Eva Parera serà la número quatre de Manuel Valls i farà de portaveu de la candidatura

Manuel Valls té molt avançada la confecció de la llista amb la qual es presentarà a l'alcaldia de Barcelona. I la número quatre serà Eva Parera, exdirigent d'Unió i fins ara consellera del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), tal com han confirmat fonts coneixedores del projecte a. Aquest divendres al matí serà presentada al costat de la número dos de la candidatura, el nom de la qual no ha transcendit, i assumirà les funcions de portaveu del projecte. La incorporació de Parera, que ja va participar aquest desembre en l'acte de presentació de la candidatura de Valls , és un missatge que sintetitza un dels objectius de l'ex-primer ministre francès: bastir un projecte polític en el qual s'hi sentit còmodes també catalanistes moderats.Valls i Parera van segellar el setembre passat l'entesa per a les eleccions municipals a Barcelona i aquest mateix dijous han tancat personalment els detalls de la presentació que es farà davant els mitjans de comunicació, la mateixa jornada de la vaga feminista del 8 de març. L'alcaldable ja treballava la tardor passada en la confecció d'una plataforma que aspirés a l'alcaldia de la capital catalana i Parera es va trobar còmode amb el projecte que li va presentar Valls. L'exsenadora d'Unió -ara militant d'Units per Avançar- va pactar amb el candidat que ocuparia una posició destacada a la llista, entre el número dos i el quatre, tenint en compte que es tractava d'una candidatura paritària. Amb el salt a la política municipal, Parera deixarà enrere l'etapa al CAC.Valls ha treballat en les últimes setmanes per perfilar la llista, de la qual n'ha transcendit fins ara el fitxatge de l'exministre socialista Celestino Corbacho com a número tres . Parera, integrada en l'equip de campanya, ha participat activament en els debats. Després d'una primera fase de presentació de Valls a la societat barcelonina -amb nombrosos contactes privats i visites a barris-, l'equip de l'ex-primer ministre francès pretén encetar una segona etapa, en la qual apareguin més veus que impulsin el projecte.A l'equip de Valls consideren que Parera pot contribuir a projectar la candidatura i, alhora, la seva integració permetria -entenen les fonts consultades- assolir un altre objectiu pretès pel candidat: desmarcar el projecte de la marca de Ciutadans. L'interès de Valls encara és més manifest tenint en compte el flirteig del partit d'Albert Rivera amb Vox, visible des de les eleccions andaluses.

