TVE recupera «Tengo una pregunta para usted» per les eleccions de maig

Els ciutadans tornaran a preguntar i incomodar els polítics. Televisió Espanyola (TVE) recuperarà Tengo una pregunta para usted, un dels formats més exitosos de la cadena pública per les eleccions del proper maig, tal com ha informat Vertele . La corporació ha fet una licitació per adjudicar la producció del programa que es fa per "la no disponibilitat de personal per a la construcció de grans decorats a la Corporació de Ràdio Televisió Espanyola".Segons el calendari previst, els assajos del programa es realitzaran entre el març i l’abril, i la data prevista per gravar el programa seria entre el 28 d’abril i el 17 de maig, a nou dies de les eleccions. El pressupost encara s’elabora, segons TVE i el plató escollit serà l’estudi 5 de Prado del Rey.Només s’han fet nou entregues d’aquest format a nivell estatal amb uns resultats molt bons. Les dues primeres van ser l’any 2007, amb Jose Luís Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, amb unes dades que fregaven els sis milions d’espectadors. Un dels moments més recordats del programa és la pregunta del cafè que un senyor li va fer a Zapatero.També van passar per aquell format Gaspar Llamazares, Josep Antoni Duran i Lleida o Josep-Lluis Carod-Rovira, que va deixar la seva famosa frase “yo me llamo Josep-Lluís aquí y en la China popular”.Gairebé 10 anys després l'última emissió del programa va ser el 28 d'octubre de 2009, TVE recupera el format per tornar a apropar als polítics abans de les eleccions europees, autonòmiques i municipals. A més d'aquestes nou lliuraments, TVE va oferir dues més a Catalunya i dos més a Andalusia, per a un total de 13.

Tengo una pregunta para usted by on Scribd

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)