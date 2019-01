ENQUESTA Estàs d'acord que Cristina Puig substitueixi Laura Rosel al capdavant del «FAQS»?

Participació

Enquesta tendenciosa

Per MCB el 12 de gener de 2019 a les 21:08 0 0 Si m'haguéssiu preguntat, creus necessari substituir Laura Rosel?, hauria contestat un NO rotund. El problema és que per expressar el meu desacord amb una decissió de la directiva de FAQ'S he de dir que la Laura m'agrada més que la Cristina i això no és cert. No la puc jutjar fent el programa, encara no n'ha fet cap de FAQ'S. També vaig pensar que ningú ho podia fer millor que l'Ustrell....

FAQS

Per ramon rt el 10 de gener de 2019 a les 13:52 1 0 Sembla que a la CCMA (TV3, CAT RADIO, etc) hi està entran la podridura espaÑolista i anti catalana. Els podrits Cs, PP, Psc.....ens estan innoculant el seu càncer i nosaltres....calladets oi ?? Fins quan la direcció deTV3 anirà parant el cul ????

Laura Rosel, et volem a FAQS

Per Surià Raventós el 9 de gener de 2019 a les 01:34 0 0 Laura Rosel, una excel.lent presentadora, entregada a la feina de qualitat, transmet il.lusió, implicació, coneixement i immillorable tracte amb els tertulians i col.laboradors. Quan una notícia no té contingut, com el seu acomiadanent, fa pensar que hi ha interessos. Laura, et trobarem a faltar. Sort en nous projectes, et volem veure ben aviat.

FAQS. Destitució Laura Rosel.

Per Julia Jurado el 8 de gener de 2019 a les 16:24 1 0 Me sembla molt malament la seva substitució, i més quan no se li dona ni la oportunitat de acomiadarse. És una gran professional, TV3 us esteu passant. Acabareu pitjor q tele 5. Penós.

FAQS

Per pere40 el 8 de gener de 2019 a les 15:20 1 0 No és si prefereixo Laura rosel o Cristina puig,són els motius de perquè plega o la fan fora,s`agrairia que la Laura Rosel fés un comunicat.