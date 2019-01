El director del «FAQS» nega motius polítics en l'acomiadament de Laura Rosel

El canvi de Rosel a facs

Per JoanD el 8 de gener de 2019 a les 13:03 0 0

Vull suposar que la nova presentadora ho farà tant be com la Rosel. El que no entenc es perquè si ho feia, a criteri meu tant be, s'ha de cambiar. Les aclaracions donades per Tian Riba no hem semblen prou consistents.