Boye també representa la Federació Palestina de Futbol

Gonzalo Boye, advocat dels polítics catalans a l'exili, és un personatge polifacètic. Va estar vinculat a moviments d'extrema esquerra i se'l va condemnar per col·laborar amb ETA. Boye ha tingut una relació d'alts i baixos amb formacions com IU o Podem i amb mitjans com El Diario o Mongolia.



Com a lletrat té, però, altres representats com ara el narco Sito Miñanco (us recomano el llibre i la sèrie Fariña) o la Federació Palestina de Futbol. Els palestins tenen contractat Boye per a que els representi davant la FIFA ja que tenen constants polèmiques amb Israel i la seva federació per la tensió bèl·lica que es viu a aquells territoris.

Els palestins no han estat mai capaços de classificar-se per un mundial, però estan ben assessorats davant les instàncies internacionals de l'esport rei.

