Cristina Puig substitueix Laura Rosel al «FAQS» de TV3

La periodista Cristina Puig substituirà Laura Rosel al capdavant del Preguntes freqüents de TV3, segons ha avançat El Món i ha pogut confirmar. La decisió ha estat presa per El Terrat, la productora del projecte, d'acord amb la televisió pública catalana. El canvi de Puig per Rosel -que havia situat el FAQS en mitjanes d'audiència superiors a la mitjana de TV3- obre la portada a una reorientació dels continguts del programa.Malgrat el reajustament sobtat, es manté en peu l'emissió del primer programa del 2019, prevista per aquest proper dissabte, 12 de gener. Serà la primera vegada que Cristina Puig agafi el timó de la nau. Sobre el canvi, el director del, Tian Riba, ha negat que sigui per motius polítics i ha volgut reivindicar la bona feina de Rosel al capdavant d'un dels programes estrella de la cadena.Puig ha passat per diversos mitjans catalans i espanyols i durant cinc anys va col·laborar a El Club, el programa de les tardes de TV3 que presentava Albert Om. Actualment participava en tertúlies a El Món a RAC1, 8TV i TV3. Catalunya Ràdio la va fitxar l'any 2017 per fer la Nit a Catalunya Ràdio. El seu nom, però, va ser vetat per la CCMA en el seu moment. Ara, torna a la Corpo per via externa, de la mà de la productora que dirigeix Andreu Buenafuente.Puig respon a un perfil televisiu més obert que el de Rosel -d'un to exclusivament informatiu-. El canvi s'entén en el marc d'una aposta d'El Terrat per caminar cap a uns continguts del Preguntes Freqüents més marcats per l'entreteniment. Aquest viratge, però, no significaria en cap cas abandonar el seguiment i l'anàlisi de l'actualitat informativa, essència de l'actual FAQS.Rosel va arribar al programa líder dels dissabtes a TV3 tot just fa un any, substituint Ricard Ustrell, que va deixar de dirigir-lo per centrar-se en el programa El Suplement, que feia fins fa pocs mesos a Catalunya Ràdio. L'últim programa va ser abans de Nadal i hi van recrear un pessebre amb tertulians i polítics que havien passat pel programa.

