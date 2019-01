Los Reyes te han dejado 8 regalitos en nuestra casa. El 1 de febrero puedes pasar a recogerlos. pic.twitter.com/P3bCFQAEwg — Netflix España (@NetflixES) 6 de gener de 2019

Els Reis han passat per Netflix i han deixat un dels reglas més esperats per bona part dels seus usuaris: tota la saga de Harry Potter. A partir de l'1 de febrer, els fans del jove mag podran gaudir de les vuit pel·lícules a través de la popular plataforma de streaming.Netflix ho va anunciar coincidint amb el dia de Reis a través de les xarxes socials. De fet, un dels regals de moda aquest any ha estat una subscripció a alguna de les diverses plataformes de contingut online, ja sigui Netflix, HBO o Amazon Prime, entre més.

