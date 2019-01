​La presidenta de Taiwan inclou una versió en català i amb una estelada en un missatge a la Xina

La presidenta de Taiwan, Tsai Ing Wen, ha descartat la unificació amb la República Popular de la Xina en una publicació en diversos idiomes a Facebook, que inclou una versió en català amb una bandera estelada. La presidenta ha demanat suport internacional per defensar la sobirania de l'illa i ha assegurat que Taiwan no acceptarà la solució xina d'"un país i dos sistemes".Hores més tard i en un missatge més extens, Tsai ha jurat defensar la democràcia de l'illa i la seva forma de vida, en una afirmació que es produeix en un context de tensió entre tots dos països, després de les amenaces del president xinès, Xi Jinping, d'annexionar el territori per la força.La República Popular de la Xina reclama la sobirania sobre Taiwan, que només és reconegut oficialment per una quinzena d'estats del món. Altres, com l'Estat espanyol, no reconeix Taiwan com a país però hi mantenen relacions extraoficials.

