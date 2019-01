​Twitter margina el català per Cap d'Any

Twitter considera el català una llengua de segona. Així es desprèn del fet que no l'hagi inclòs entre els idiomes amb els quals es pot felicitar el Cap d'Any.Concretament, i segons informa La Vanguardia , Twitter ha preparat una animació amb uns focs artificials per tots els tuits que tinguin el hashtatg #BonAny . Tanmateix, qui ho faci en català no tindrà l'animació. En canvi, si que funcionarà amb castellà – #FelizAñoNuevo -, grec, xinès, hongarés, indonesi i rus, entre altres.A banda del català, el basc i el gallec tampoc han estat inclosos per Twitter per poder felicitar el 2019.

