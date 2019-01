Inés Arrimadas, espanyola de l'any segons l'«ABC»

Muchas gracias por este reconocimiento. Feliz 2019 a todos!https://t.co/DsSheUMwhg — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 31 de desembre de 2018

Els lectors del diari ABC han escollit la líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, com l'espanyola de l'any . Amb més del 35% de vots, Arrimadas s'ha convertit en la dona més influent segons els usuaris, que han destacat d'ella "la seva feina exemplar, els seus valors o la seva dedicació".En segona posició ha quedat la presidenta del Congrés dels Diputats, Ana Pastor, que ha rebut el 18% dels vots. L'ABC remarca que ha estat "ajustada al seu paper com a mediadora" i que "no ha dubtat mai a l'hora de posar ordre entre els diputats i fins i tot expulsar als que s'havien passat".La tercera espanyola preferida pels lectors de l'ABC ha estat Carolina Marín, la primera jugadora que ha aconseguit tres vegades el mundial de bàdminton -l'últim, aquest 2018- i l'única esportista que ha estat campiona d'Europa quatre vegades seguides en el seu esport.Arrimadas ha volgut celebrar aquest "triomf" amb un tuit, en el qual també ha desitjat un bon any nou a tothom.

