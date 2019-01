Tombar TV3 i Catalunya Ràdio, ara també per la via judicial

Ni Catalunya ni el poble catala no volen tenir amo, ni pertanyer a cap nacio estrangera.

Per Anonim-1 el 29 de desembre de 2018 a les 09:51 1 2

Tot s'hi val per fer que Catalunya guilli de l'estat espanyol. Catalunya malda per no tenir amo, per no ser propietat d'una altra nacio ni organisme supranacional, com la Unio Europea.