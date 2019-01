Puyal s'incorpora a «El matí de Catalunya Ràdio»

El 4 de juliol d'aquest mateix any va ser un dia trist per a la ràdio catalana. Durant el matí del proper 7 de gener, ja de 2019, la sensació serà totalment diferent. El protagonista de totes dues dates té un cognom conegut per tothom: Joaquim Maria Puyal. El pare de les retransmissions esportives en català va tancar el micròfon aquest estiu, després de 42 anys . Ara, gairebé mig anys després, torna a Catalunya Ràdio, l'emissora pública que dirigeix Saül Gordillo i que ha millorat notablement les seves xifres d'audiència . Ho farà de la mà de Mònica Terribas a El Matí de Catalunya Ràdio i en horari de màxima audiència.Puyal tindrà una secció diària, de dilluns a divendres. A partir de dos quarts de nou del matí, aportarà la seva visió particular amb la idea de que no sigui un comentari d'actualitat estricta ni de política. Rere el nom La mirada d'en Puyal, el periodista farà els seus comentaris personals. Així ha explicat Mònica Terribas en què consistirà l'aportació de Puyal al matinal que dirigeix i presenta.Tot i que l'actualitat serà l'eix vertebrador dels continguts de la secció, també hi abocarà elements més íntims, com inquietuds i tot tipus d'experiències d'una vida professional que ha estat sempre lligada al món de la comunicació.La Mirada d'en Puyal pretén ser, en definitiva, un punt de pausa en mig d'un univers, el de la radiodifusió, condemnat al ritme frenètic del minut a minut. La nova aventura de Puyal a la ràdio pública catalana començarà el dilluns 7 de gener, aprofitant el boom d'audiència del retorn de les vacances nadalenques. "Seguir comptant amb el mestre Puyal és la millor manera de reforçar el programa buc insígnia de la ràdio pública i, alhora, enriquir amb criteri, experiència i una mirada de referència i totalment professional l'actualitat informativa intensa que viu el país", ha manifestat Gordillo.No és la primera vegada que treballen plegades la segona veu més escoltada de la ràdio catalana i la que ha estat referència, durant dècades, en l'àmbit esportiu. La història entre Puyal i Terribas es remunta al 1989. Aleshores, fent televisió. Van coincidir al programade TV3. Poc més tard van retrobar-se a Tres pics i repicó i Un tomb per la vida, també a la cadena pública.

