Torna «Comtes», la sèrie que recrea l'origen de la nació catalana

Capítol 1. Els inicis dels inicis, amb Guifré el Pelós





Capítol 2. O Comte o res, amb Guifré Borrell





Capítol 3. Triomf i tragèdia, amb Sunyer I





Capítol 4. Derrota i llibertat, amb Borrell II





Quin va ser l’origen de la nació catalana? El clam a favor de la sobirania es remunta al segle IX, l’inici d’ un període cabdal en la nostra història que torna a la televisió amb Comtes , una docusèrie que relata el procés que van emprendre els primers comtes catalans per aconseguir la independència de l’imperi carolingi.Amb un guió de l’escriptor i antropòleg Albert Sánchez Piñol i sota la direcció de Carles Porta, el treball reconstrueix des d’un escrupolós rigor històric el regnat de quatre comtes que es van succeir cronològicament: Guifré el Pelós, Guifré Borrell, Sunyer I i Borrell II.Cadascun és protagonista d’un capítol -n’hi ha quatre en total-, que presenta l’actriu Marta Marco i en què la ficció dramàtica es combina amb el testimoni d’un gran elenc d’historiadors, que aporten el context de l’època i ajuden a interpretar els fets.Amb l'arribada del 2019, de l'1 al 4 de gener, es podrà tornar a veure Comtes a les televisions locals a les 22.00.Produïda per La Xarxa, Comtes trasllada a la petita pantalla un període clau del passat dels catalans poc ficcionat i amb lectures diverses per part dels historiadors. La sèrie ha escrutat les referències documentals existents perquè la posada en escena guardi la màxima fidelitat històrica. En aquest sentit, la roba, les armes i els decorats s’han reproduït amb acurat realisme.A Comtes, l’espectador viatjarà fins a una època d’alt voltatge polític, marcat per les lluites de poder, i descobrirà la personalitat i el llegat d’una nissaga de personatges fascinants: l’honorable Guifré el Pelós, fundador de la dinastia del Casal de Barcelona i el primer comte que, sense el permís del rei carolingi, passarà el títol als seus fills; el prudent Guifré Borrell, qui consolidarà la sobirania del comtat enfront de francs i sarraïns; l'ambiciós Sunyer I, gran guerrer i estratega, qui ampliarà els comtats i crearà estructures d’estat per controlar el territori, i, finalment, Borrell II, qui amb visió d'estadista cohesionarà els comtats catalans, farà gran Barcelona i es declararà independent del rei franc.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)