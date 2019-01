Humor, autoparòdia i cap rigor científic: TV3 trenca tòpics amb un nou programa

Humor, autoparòdia, tòpics i cap rigor científic. Aquesta és la recepta del nou programa de TV3, Trenquin tòpics. Encara no ha transcendit el dia de l'estrena, però la nova aposta de la televisió pública catalana promet grans dosis d'humor tirant dels clàssics tòpics catalans: garrepes, previsors i amb sentit del ridícul molt accentuat.Trenquin tòpics no té un presentador, en té dos. Queco Novell i la seva consciència. El primer, un català estàndard "que va per la vida sense cridar gaire l'atenció". El segon, la consciència, que li demana "mambo" i trencar amb la correcció i el seny.Els altres personatges seran Adrià Pujol, l'expert, antropòleg i escriptor que aportarà la dosi necessària de rigor científic i "certa àtina de veritat a la pseudociència dels tòpics". I per últim, Pepe Colubi, periodista, humorista i escriptor, madrileny d'origen, asturià de professió i resident al Baix Llobregat, que tancarà cada capítol amb la seva particular visió dels tòpics i els catalans.

