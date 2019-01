Mor Simcha Rotem, l'últim supervivent de l'aixecament de Varsòvia, als 94 anys

Simcha Rotem, l'últim supervivent que quedava viu de l'aixecament de Varsòvia de 1943, va morir el passat 22 de desembre a l'edat de 94 anys. Rotem era l'últim jueu que quedava amb vida de la revolta protagonitzada pels residents del gueto polac.



Conegut amb el pseudònim de Kazik, Rotem va ser un dels integrants juvenils de l'organització de combat jueva (ZOB) que es van organitzar per aixecar-se en armes contra l'ocupació nazi del gueto de Varsòvia.

El gener de 1943 es va produir l'aixecament del gueto de Varsòvia per part dels jueus interns en aquest barri fet presó pels nazis, a la Polònia ocupada. Els fets van tenir lloc, concretament, el 18 d'aquell mes. Aquest assentament va ser un dels que més va patir la repressió antisemita del III Reich d'Adolf Hitler i un dels primers a rebre les urpes de l'Holocaust.Els nazis havien començat a reubicar jueus polonesos en petits sectors de les ciutats del país, anomenant-los guetos. Més de 3 milions van ser desplaçats i a la capital, Varsòvia, on es va construir el gueto més gran, van ubicar-hi entre 300.000 i 400.000. Els jueus, qui van patir la gana, la misèria, les execucions en massa, l'Holocaust i la deportació als camps de concentració, treball i extermini, es van revoltar el 18 de gener de 1943. Entre l'abril i el maig del mateix any, les tropes SS nazi van esclafar la revolta i van executar tots els supervivents.No va ser fins a l'any següent que, gràcies a les forces russes que s'aproximaven des del front oriental, que els jueus es van poder aixecar en armes juntament amb els polonesos per tornar a conquerir Varsòvia dels nazis.

