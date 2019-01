VÍDEO Catalunya Ràdio reivindica la llibertat de les paraules en el seu espot d'any nou

La paraula de tots. Així és com es defineixen els professionals de Catalunya Ràdio en un espot publicat aquest dilluns a la tarda per acomiadar el 2018 i donar la benvinguda el 2019. Mònica Terribas, Empar Moliner, Roger Escapa i la resta de cares visibles de la ràdio pública catalana reciten un poema de Salva Soler per reivindicar l'ús de la paraula amb llibertat, sense por ni complexos."La paraula que entén que, per molt que l'emmudeixin, mai podrà endur-se-la el vent", diu la presentadora d'El Matí de Catalunya Ràdio per clausurar un vídeo que desitja bon Nadal i feliç any nou a tots els oients.

