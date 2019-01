VÍDEO Una gran onada del tsunami a Indonèsia irromp en un concert

ada sirine tsunami org org pada kocar kacir begini, semoga sirineny doang ya pak buk. #prayforlampung pic.twitter.com/VUFkUT8Aay — Rinuyyy,- (@RiniAlfa) 23 de desembre de 2018

Jumlah korban dan kerusakan akibat tsunami di Selat Sunda per 23/12/2018 pukul 16.00 WIB tercatat 222 orang meninggal dunia, 843 orang luka-luka & 28 orang hilang. Kerusakan fisik: 556 unit rumah rusak, 9 unit hotel rusak berat, 60 warung kuliner rusak, 350 kapal-perahu rusak. pic.twitter.com/7esz00fnD7 — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 23 de desembre de 2018

Hingga 23/12/2018 pukul 07.00 WIB, data sementara dampak tsunami di Selat Sunda: 43 orang meninggal dunia, 584 orang luka-luka dan 2 orang hilang. Kerugian fisik meliputi 430 unit rumah rusak berat, 9 hotel rusak berat, 10 kapal rusak berat dan puluhan rusak. pic.twitter.com/IfKnx29QKA — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 23 de desembre de 2018

Un tsunami generat per l'erupció del volcà Anak Krakatoa ha deixat més de 200 morts i centenars de ferits aquest diumenge a la costa oest d'Indonèsia . El tsunami, provocat gairebé amb tota seguretat per un sisme submarí després de l'erupció del volcà, ha afectat diverses zones de l'estret de la Sonda, que separa les illes de Java i Sumatra.Una de les imatges del sinistre és el vídeo que ja ha donat la volta al món, on es mostra l'actuació del grup de rock Seventeen, que actuaven a la platja de Tanjung Lesung, una de les més afectades. Just quan la banda acaba una cançó, una onada irromp a l'escenari i s'emporta tot el que troba, tal com ha quedat enregistrat en aquest vídeo d'un espectador.Almenys dos dels membres del grup han mort, així com alguns espectadors. També hi van haver molts ferits.A sota, altres vídeos de la tragèdia:

