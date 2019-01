Una contraoferta de Jaume Roures atura la compra del Grupo Zeta per part de Prensa Ibérica

L'empresari català Jaume Roures ha presentat una contraoferta en la venda del Grupo Zeta al conglomerat Prensa Ibérica. Després de mesos de negociació, segons explica ElDiario.es , s'esperava que es sentenciés la venda abans de Nadal però l'oferta d'última hora del propietari de Mediapro ha paralitzat tots els moviments.La compra del Grupo Zeta, empresa propietària de mitjans com El Periódico o Sport, per part de Prensa Ibérica, presidida per Javier Moll. Segons explica el mitjà, les negociacions econòmiques de Roures les està portant el seu estret col·laborador, Tatxo Benet. També expliquen, segons ElDiario , que el propietari de Mediapro hauria esperat a conèixer l'oferta de Moll per presentar la seva contraoferta.Les fonts consultades pel diari madrileny expliquen que un dels obstacles de les negociacions és el deute que afronta el Grupo Zeta amb una conjunt de bancs, de gairebé 100 milions, que es va tornar a finançar l'any passat.

