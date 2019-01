Uns 2.000 Armilles Grogues trenquen el cordó policial i tallen l'autopista a la Catalunya Nord

Ara mateix, armilles grogues i independantistes catalans fraternitzant. Peatge del Voló, A9. Gilets jaunes Acte VI.#FemLaRepublicaCatalana pic.twitter.com/7bqOdM71rg — Josep BONET 🎗 (@jepbonet) 22 de desembre de 2018

Ara mateix, peatge del Voló. La marxa s’està preparant. Armilles grogues. Acte VI pic.twitter.com/WksQWC0kvL — Josep BONET 🎗 (@jepbonet) 22 de desembre de 2018

Uns 2.000 Armilles Grogues han trencat el cordó policial instal·lat en un dels peatges d'El Voló (Catalunya del Nord) i han tallat l'autopista A9 que connecta amb La Jonquera. L'acció ha provocat llargues cues tant en sentit nord com en sentit sud. Malgrat que un centenar d'antidisturbis de la policia francesa ha provat d'impedir el pas als manifestants (amb gasos lacrimògens alguns), aquests han acabat trencant el cordó i han accedit a l'autopista.Tot plegat en una altra jornada de protesta que aquest dissabte ha rebut el suport de mig miler de motos i diversos autocars vinguts d'altres parts del territori francès, que s'han unit als concentrats, que ja han advertit que seguiran tallant la via fins que el govern d'Emmanuel Macron "convoqui un referèndum sobre les mesures que vol aplicar.Els Armilles Grogues s'acostumen a mobilitzar el cap de setmana. Aquestes dates són dies clau pel comerç, que s'ha vist afectat per les concentracions. Les autoritats a la Catalunya Nord recomanen als ciutadans francesos que evitin moure's per les fronteres i desplaçar-se a Catalunya.

