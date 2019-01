Els informatius de 8tv abaixen la persiana aquest divendres

Els programes 8 al dia i La nit a 8tv abaixen definitivament la persiana aquest divendres. L'equip directiu ja va comunicar la decisió a la resta de la plantilla en una reunió interna el passat 14 de novembre, tal com va explicar NacióDigital amb tots els detalls del replegament. Així doncs, aquest vespre serà la darrera vegada que Pol Marsà i Jordi Armenteras apareguin davant les càmeres de la cadena del Grupo Godó com a presentadors dels dos programes informatius en directe.Les males audiències del canal, que no s'ha recuperat de la marxa de Josep Cuní ni de l'adeu d'Alfons Arús, que va abandonar el vaixell del programa amb més emissions a la televisió catalana camí de La Sexta , van precipitar la decisió de la cúpula del grup a mitjans de novembre. Ara, 8tv queda condemnada a emetre exclusivament programació enllaunada amb un futur encara incert, en el qual el tancament definitiu es perfila més que mai com l'escenari previsible.Els professionals de la televisió privada catalana ja s'han anat acomiadant públicament de l'audiència i els companys en els darrers dies a través de les xarxes socials. És el cas de Jordi Armenteras. A través d'Instagram, el periodista va compartir imatges diverses amb el "gran equip" de plató i maquillatge de 8 al dia.

