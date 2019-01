Les campanades a les televisions locals, des de la Costa Brava

El Cap d'Any també es podrà celebrar amb la companyia de les televisions local. El Ben Trobats convertirà la nit en una gran festa a partir de les 22.00. A més, les campanades es podran seguir en directe des de Palafrugell, a la Costa Brava.L’humor, la música, el mentalisme i la màgia són alguns dels elements de la gran festa en què es convertirà aquest Cap d’Any el programa Ben Trobats . El grup tribut a Tom Jones, Arkano and the Soul Pumpettes i la música d’Alice and the Wonders i del grup vocal TNT marcaran el ritme de la Sala El Siglo, al recinte del Mercantic de Sant Cugat del Vallès.L’actriu Maria Molins presentarà uns fragments de l’obra Cabareta, els jocs del Mag Marín, el mentalisme de David Baró i l’estil de la Dandi Escola de Ball de Mollet del Vallès deixaran els espectadors bocabadats mentre que la companyia Planeta Impro promet fer-los amb els seus monòlegs esbojarrats. També hi tindrà un paper destacat el bàrman italià de Flair Crew, Filippo Tadei, expert en cocteleria flair, la seva modalitat acrobàtica. I un col·laborador habitual del programa, el professor Sebastià d’Arbó, farà els pronòstics de 2019.Clara Tena dirigirà i presentarà aquest programa especial que comptarà amb la participació de David de Dios (sotsdirector del programa) i els periodistes habituals del magazín Bàrbara Sedó (Televisió de Badalona), Martí González (Cugat.cat) i Oriol Carreras (Canal Terrassa).Quan faltin cinc minuts per a la mitjanit, l'atenció es traslladarà a la plaça de l’Església de Palafrugell per rebre el 2019. Els periodistes de Costa Brava TV, Laia Campos i Gerard Rius, seran els mestres de cerimònia de les tradicionals campanades.El prestigiós dissenyador Lluís Solano ha cedit l’espectacular vestit que lluirà la presentadora per a l’ocasió. Està format per 1.008 peces d’alumini, plata i titani. Solano va guanyar amb aquesta peça el segon premi de joieria a la Fashion Week de Madrid.La primera festa de l’any tindrà com a banda sonora la música D'altra banda, una orquestra de ball i animació per a tots els públics. Els seus components fa més de 20 anys que trepitgen els escenaris d’arreu del país.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)