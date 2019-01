«Connecti.cat», les tradicions de Nadal en directe a les televisions locals

On es pot veure Connecti.cat?



Produït per



També es pot seguir per streaming a Facebook. Produït per La Xarxa de Comunicació Local , amb el suport de les TV locals, Connecti.cat es pot veure per una trentena de televisions locals: Balaguer TV, Banyoles TV, Canal 10 Empordà, Canal 21 Ebre, Canal Blau, Canal Reus TV, Canal Taronja Anoia, Canal Taronja Central, Canal Terrassa, Canal Terres de l'Ebre, Cugat.cat, El 9 TV, Empordà TV, ETV, Lleida TV, Mataró Televisió, Mollerussa TV, Nord TV, Olot Televisió, Penedès TV, Pirineus TV, TV Cardedeu, TAC 12, Tàrrega Televisió, Televisió de Badalona, Televisió de Girona, Televisió del Berguedà, TV Costa Brava, Televisió del Ripollès, Vallès Visió i VOTV.També es pot seguir per streaming a laxarxa.cat i des dels perfils del programa a Twitter

El Connecti.cat és el programa de les televisions locals a cavall entre la informació i l’entreteniment, basat en connexions en directe i també reportatges d'arreu de Catalunya.Els propers dies, l'esperit nadalenc inundarà el Connecti.cat . Aquest Nadal, el programa explicarà les tradicions d'aquestes festes: l'origen dels caganers, la gastronomia nadalenca, els pessebres vivents i les representacions dels pastorets, entre altres.Els especials nadalencs de Connecti.cat es podran veure els propers 27 i 28 de desembre així com el 2 i 3 de gener. S'emetran en directe des del plató d'El 9TV, conduïts en directe per la periodista Maria Costa.El programa fa un recorregut pel territori, explicant les anècdotes i les particularitats de cada municipi. Gràcies al reporters i reporteres d'una trentena de televisions locals, els espectadors descobreixen les diverses realitats del país.A banda dels quatre especials nadalencs, el Connecti.cat ha preparat per al proper 31 de desembre una edició especial per resumir el 2018. Durant una hora es podran reviure els moments més destacats de la temporada amb les vivències més divertides i les connexions amb el territori més rellevants.

